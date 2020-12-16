Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

16.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:37
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. 

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya, HDP aracılığıyla kaçırıldığını iddia eden 178 ailenin HDP il binası önünde eylemi 472'nci güne girdi. HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Oturma eylemindeki ailelerin bulunduğu çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirildi. Partililerin binaya girmeye başlamasıyla aileler, çadırdan çıkarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı. İl binasına girmek isteyen aileleri polis engellerken, yaşanan gerginlik devam ediyor.


Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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