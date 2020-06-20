Son dakika haberi! Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Sakallı ve Ortaören mahalle sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

20.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:20

Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Sakallı ve Ortaören mahalle sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesine bağlı Sakallı Mahallesi Belkaya Kümeevlerinini yaklaşık 2 kilometre uzakağında bulunan dağlık ve kayalık araç ulaşımı bulunmayan arazide Beykaya Kümeevleri sakinleri ile Ortaören Mahallesi sakinleri arasında hayvan otlatma meselesinden dolayı yaşanan kavga bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan silahlı kavgada Sakallı Mahallesi Beykaya Kümeevlerinde ikamet eden M.V.K ağır, K.G ise kişide ayağına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralı olan M.V.K kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı K.G. ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, arazide yaptığı aramalar neticesinde Ortaören Mahallesinde ikamet eden F.Y, K.G ve S.Y olayda kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor

Son dakika haberi! Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Haber
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Emre Kınay Hülya Avşar Bülent Ersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Adem Büyük Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:45:15. #1.14#
title