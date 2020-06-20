Son dakika haberi! Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Sakallı ve Ortaören mahalle sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Sakallı ve Ortaören mahalle sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesine bağlı Sakallı Mahallesi Belkaya Kümeevlerinini yaklaşık 2 kilometre uzakağında bulunan dağlık ve kayalık araç ulaşımı bulunmayan arazide Beykaya Kümeevleri sakinleri ile Ortaören Mahallesi sakinleri arasında hayvan otlatma meselesinden dolayı yaşanan kavga bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan silahlı kavgada Sakallı Mahallesi Beykaya Kümeevlerinde ikamet eden M.V.K ağır, K.G ise kişide ayağına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralı olan M.V.K kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı K.G. ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, arazide yaptığı aramalar neticesinde Ortaören Mahallesinde ikamet eden F.Y, K.G ve S.Y olayda kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor

Kaynak: İHA