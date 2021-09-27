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Son dakika haberi... Diyarbakır'da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Diyarbakır'da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

Son dakika haber... Diyarbakır'da iddiaya göre iki şeritli yolda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da iddiaya göre iki şeritli yolda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Sur ilçesi eski Mardin yolu olarak bilinen Gazi Köşkü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EP 381 plakalı Renault Bordway marka otomobil, iki şeritli yolda iddiaya göre aniden sollama yapınca karşı yönden gelen 34 JD 9433 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yoldan çıkarken, araçlarda bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi... Diyarbakır'da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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