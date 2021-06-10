Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin kentte öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin kentte öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da, hakkında 14 Şubat'ta kayıp müracaatı yapılan ve son olarak Mersin'e geldiği belirtilen Cevat Demir'in, bir televizyon kanalındaki programda kayıp olduğunun tekrar duyurulması üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Ekipler, televizyon programına katılan ve Demir ile bağlantısı olduğu tespit edilen bazı kişilerin ifadelerine başvurdu, çok sayıda adreste de arama yaptı.

Soruşturma kapsamında Demir'in yakınlarından alınan kan örnekleri üzerinden de DNA eşleştirmesi yapıldı.

Demir'in hayatta olduğuna dair bir bulguya rastlanmaması üzerine 3 ilde yapılan operasyonda, şüpheliler M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D, S.Y, P.S, C.E, C.G, C.A, Ş.K, M.A. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.Ş, İ.B, E.E, M.Ş, R.G, T.D. ve Ş.K, emniyetteki sorgusunda, Demir'i silahla öldürüp cesedini Toroslar ilçesi Çopurlu-Çivi Çukuru mevkisindeki boş bir araziye gömdüklerini itiraf etti.

Cinayet zanlıları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, Demir'in cansız bedenine ulaşıldığı, ailesi tarafından teslim alınan cenazenin Diyarbakır'da defnedildiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi
Son dakika haberi... Diyarbakır'da hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin Mersin'de öldürüldüğü belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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