Son dakika haberi... Diyarbakır'da çocuklar için köy meydanında açık hava sineması

YUSUF BATI - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye, kırsalda yaşayan yüzlerce çocuğa sinema keyfi yaşatıyor.

Silvan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen ve hiç sinemaya gitmeyen çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla "Açık Hava Sinema Gösterisi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında kırsal mahallelere giden belediye ekipleri, köy meydanında kurdukları dev ekranda çizgi film gösterimi yapıyor.

Kimileri ilk kez sinema ile buluşan çocuklar, yapılan yiyecek ve içecek ikramı ile keyifli saatler geçiriyor.

Köyleri ve kırsal mahalleleri gezen belediye ekiplerinin bir durağı da 230 haneli kırsal Boyunlu Mahallesi oldu. Köy meydanına kurulan dev ekrandan gösterilen çizgi filmi bazı çocuklar anne ve babalarıyla evlerinin damında kimileri ise balkonlarından izledi.

"Silvan'ın tüm çocuklarına ulaşmak istiyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, AA muhabirine, şu ana kadar 10 kırsal mahallede etkinlik düzenlediklerini, yaklaşık 2 bin 500 çocuğun etkinliğe katıldığını söyledi.

Belediye olarak kültürel etkinlikleri kırsal mahallelerde başlattıklarını ifade eden Öztürk, ilerleyen zamanlarda bu tür faaliyetleri daha çeşitli hale getireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız özellikle dezavantajlı çocuklarımıza, ailelerimize ulaşmak, köylerimizdeki kültür etkinliklerini belli bir seviyeye getirmektir. Maalesef yıllarca Silvan'ın köylerinde bu tür etkinlikler yapılmamış. Artık merkezde ve köylerde bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Silvan'daki kırsal mahallelerimizin etkinliklerle, sanatsal ve sportif faaliyetlerle anılmasını istiyoruz. Çok da yoğun teveccüh görüyoruz. Her gittiğimiz yerde veliler ve öğrenciler bu tür faaliyetlerimize çok büyük katılım sağlıyor."

Etkinliği gerçekleştirdikleri yerlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Öztürk, ilçedeki köylerden çok fazla talep geldiğini dile getirerek, "İnşallah önümüzdeki yıl müzik gösterileri, şiir dinletileri, sinema ve tiyatro etkinlikleri, yazlık sinema gibi çok farklı alanlarda kültürel faaliyetleri bütün kırsal mahallelerimizde yapmak istiyoruz. Dünya ve Türkiye çok yoğun bir pandemi süreci geçirdi. Silvan iklimi uygun olduğu için açık havada uzun süre bu tür etkinliklerin yapılabileceği bir ilçe. Önümüzdeki günlerde bunları artırmayı hedefliyoruz. Amacımız Silvan'ın gelişimine katkı sağlamak, Silvanlıları mutlu etmektir. Silvan'ın tüm çocuklarına ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önceden hiç sinemaya gitmemiştim"

Film izleyen çocuklardan 9 yaşındaki Gülnaz Sımpil, ilk defa açık alanda film izlediğini söyledi.

Arkadaşları ile güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Sımpil, "Eğlendik, film izledik. Önceden hiç sinemaya gitmemiştim. Köyümüz için bir değişiklik oldu. Kaymakamımıza teşekkür ederiz. Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim." diye konuştu.

Salih Sımpil ise "14 yaşındayım, şu ana kadar hiç sinemaya gitmedim, nasıl olduğunu da bilmiyordum. Köyümüze sinema geldi, açık alanda film izledik. Oyunlar oynadık, patlamış mısır yedik." ifadelerini kullandı.

Sımpil, salgın nedeniyle uzun süredir bu kadar eğlenemediklerini, bu etkinliğin kendilerine iyi geldiğini dile getirdi.