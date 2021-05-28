Son dakika haberi | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş

Son dakika haberi | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da, dün akşam bombalı araçla saldırı girişiminin, polis ekiplerinin yaptığı uygulamayla önlendiği ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da, dün akşam bombalı araçla saldırı girişiminin, polis ekiplerinin yaptığı uygulamayla önlendiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde teröristler tarafından gerçekleştirilmek istenen bombalı araçla saldırı girişiminin detayları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır-Mardin kara yolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Ekiplerin takibi sırasında araç Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı. Sürücü araçtan çıktıktan sonra, dışarıya attığı bir paket, polisi harekete geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, paketle ilgili yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri tarafından düzeneğin kontrollü şekilde imha edilmesiyle, olası bombalı saldırısı önlendi.

ÖNCÜ ARAÇ GEÇİŞ YAPMIŞOlayla ilgili araştırma başlatan ekipler, gözaltına aldıkları sürücü İ.K. hakkında terör örgütü PKK soruşturması yapıldığını belirledi. Ekipler, ayrıca takip sonucu yakalanan araçtan önce kontrol uygulamasında 'öncü araç' diye belirtilen bir otomobilin de geçiş yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve takip sonucu öncü araç, merkez Bağlar ilçesinde terk edilmiş halde bulunurken, araçla ilgili şüpheli M.A. gözaltına aldı.Gözaltındaki İ.K. ile M.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Son dakika haberi | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş
Son dakika haberi | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş
Son dakika haberi | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimini uygulamadaki polisler engellemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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