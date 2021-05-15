Son dakika haberi | Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu

Son dakika haberi | Diyarbakır'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kala Mahallesi'ndeki mezarlığın yakınında yerde hareketsiz bulunan bir kişiyle ilgili ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda uzun namlulu silah mermisi izi tespit edilen Cemal A'nın (62) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cemal A'nın akrabalarının, arazi anlaşmazlığı nedeniyle başka bir aile ile husumetlerinin bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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