Son dakika haberi! Diyarbakır'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Diyarbakır'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üç Kuyular mevkisindeki TOKİ konutlarında bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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