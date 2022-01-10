Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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