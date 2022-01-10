Son dakika haberi: Diyarbakır'da adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.