Son dakika haberi: Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde önceki gün adliye binası önünde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 10'u adliyeye çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dört şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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