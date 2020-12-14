Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

14.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:04
Son dakika haberi | Diyarbakır'da 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve terörün finansmanına ağır darbe indirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve terörün finansmanına ağır darbe indirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 847 kilogram toz ve 124 kilogram kubar, 45 kilogram skunk olmak üzere 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı iki sığınakta çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Diyarbakır'da terörün finansmanına ağır darbe vurulan operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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