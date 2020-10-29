Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı kazayla ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı kazayla ilgili açıklama Açıklaması

29.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:27
Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı kazayla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı haber ve paylaşımlardaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı haber ve paylaşımlardaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Trafik kazasının 24 Ekim'de meydana geldiği, kazanın ardından soruşturmayla ilgili ilk işlemlerin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5271 sayılı CMK'nin 161/6 maddesinde, 'Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına ait olduğu' düzenlenmiştir. Şüpheli Kaymakam M.G'nin hala Elazığ yargı yetkisi çevresinde bulunan Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı olarak görev yapıyor olması nedeniyle soruşturma yetkisi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına aittir.

Soruşturma titizlikle devam etmekte olup bazı haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Osman Durmuş Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Türkan Şoray Sertab Erener
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fransa Avrupa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı kazayla ilgili açıklama Açıklaması - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 17:30:37. #1.14#
title