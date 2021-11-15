Son dakika haberi: Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı - Haberler
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Son dakika haberi: Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri... Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı

'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı

"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

 Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'...

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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