Son dakika haberi: Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı.
DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır-Bingöl illerinde Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı
"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı
Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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