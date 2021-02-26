Son dakika haberi... Diyarbakır Annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:06
Son dakika haberi: DİYARBAKIR Anneleri'nden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.
DİYARBAKIR Anneleri'nden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.
- İstanbul
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti. Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı