Son dakika haberi... Diyarbakır Annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti. Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı