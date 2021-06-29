Son dakika haberi: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 666'ncı gününde kararlılıkla sürüyor

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 666'ncı gününde sürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

Eylemlerinde kesinlikle yılmayacaklarını belirten Aydın; askeri, polisi ve öğretmenleri şehit eden bir terör örgütünün olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Bu terör örgütünün yandaşları HDP'dir. HDP ve PKK arasında değişen bir şey yoktur. Anne ve babalar olarak sonuna kadar yılmayacağız. Mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından anne ve babalar, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir HDP kalleştir" ve "Oturarak kazanacağız" sloganları attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan