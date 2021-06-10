Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 647. gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 7 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oturma eylemini hem kendi hem de aynı durumdaki bütün evlatlar için sürdürdüğünü dile getiren Üçdağ, "Doğru adresteyim. Evladımı HDP kandırıp PKK'ya verdi." dedi.

Oğlunun hasretinden acı çektiğini belirten Üçdağ, "Ne gecem gece ne de gündüzüm gündüzdür. Keşke onun rüyasına bir gün girebilseydim de benim ne yaşadığımı da bilseydi." ifadelerini kullandı.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrı yapan Üçdağ, "Orası senin yerin değil. Gel teslim ol. Onlara hizmet etme. Ben seni HDP ve PKK'ya büyütmedim. Yuvana dön." şeklinde konuştu.

Oğlu Yavuz için eylem yapan baba Nihat Çağmar da evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladını HDP'nin götürdüğünü söyleyen Çağmar, oğluna şöyle seslendi:

"Sen de gel, bize katıl. Onlara inanma. Evine geri dön. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine teslim ol."

Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika gündem: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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