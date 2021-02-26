Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:12
Son dakika haberi... Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Son dakika haberler... Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde devam ediyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasında olan çocuklara gönderdi.

Anne Fatma Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun ömürler dileyerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bize çok destek veriyor." dedi.

Baba Celil Begdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelerin yanında olduğunu, aileleri desteklediğini söyledi.

Baba Süleyman Aydın ise anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmaları için kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını ifade etti.

"Allah Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başından eksik etmesin." diyen Aydın, Gara şehitlerinden dolayı kutlama yapmadıklarını, pastayı da devlet korumasındaki çocuklara gönderdiklerini belirtti.

Aydın, "Devletimiz büyük bir devlet ve çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. Biz de burada büyük mücadele veriyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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