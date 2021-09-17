Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 3 7 ve maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır.
Son dakika gelişmesine göre Diyanet İşleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 3 7 ve maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 3 7 ve maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır. - ANKARA
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