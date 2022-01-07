Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şehitlere vefayı her zaman ve her yerde göstermek lazım" - Haberler
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Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Şehitlere vefayı her zaman ve her yerde göstermek lazım"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri Sarıkamış Kazım Karabekir Cami Mevlid-i Şerif programı Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARS - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 107.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri

Sarıkamış Kazım Karabekir Cami

Mevlid-i Şerif programı

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARS - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif programında konuştu.

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Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehitlere vefayı her zaman ve her yerde göstermek lazım

Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehitlere vefayı her zaman ve her yerde göstermek lazım

Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehitlere vefayı her zaman ve her yerde göstermek lazım

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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