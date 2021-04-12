Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti
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Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | 3. Sayfa

Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti Otelin discosunda onlarca kişi korona virüse rağmen müzik eşliğinde böyle eğlendi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen termal bir otelin discosunda müzik eşliğinde yapılan eğlence...

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Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti

Otelin discosunda onlarca kişi korona virüse rağmen müzik eşliğinde böyle eğlendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen termal bir otelin discosunda müzik eşliğinde yapılan eğlence bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Sandıklı ilçesinde hizmet veren termal otelinde discosunda geçtiğimiz hafta sonu çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yer alan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Eğlenen tatilci grup arasındaki müşterilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde sayıları yaklaşık 15'i bulan tatilcilerin doyasıya eğlendikleri gözlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında müzikli eğlencelerin yasak olmasına rağmen discoda bir araya gelen tatilciler adeta ölümüne dans edip eğlendi. Eğlence sırasında kendilerinden geçerek dans ettikleri gözlenen ve sayıları yaklaşık 15'i bulan tatilcilere garsonlar tarafından servis yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Discodaki eğlence ile ilgili yasak işlem yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, eğlenen kişilerin maske ve sosyal mesafe gibi kuralları da hiçe saydıkları da görüntülerle ortaya serilirken, servis yapan garsonlardan birisinde ise maske olduğu görüldü.

Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti
Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti
Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti
Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti
Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti
Otelin discosunda korona eğlencesi pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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