Son dakika haberi! Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden...
Son dakika haberleri: Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır.
Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya