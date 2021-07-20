Son dakika haberi! Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden...
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Son dakika haberi! Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden...

Son dakika haberi! Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır.

Dışişleri Sözcüsü: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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