Son dakika haberi: Dışişleri'nden Kosova'nın Kudüs kararı hakkında açıklama
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Son dakika haberi: Dışişleri'nden Kosova'nın Kudüs kararı hakkında açıklama

Son dakika haberleri... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararına ilişkin, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Dışişleri'nden Kosova'nın Kudüs kararı hakkında açıklama
06.09.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:18

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararına ilişkin, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiğinin anlaşıldığı bildirildi. Açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır. Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek vermiştir. Fakat bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Kosova liderliğine, söz konusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

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