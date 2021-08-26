Son dakika haberi... Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama
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Son dakika haberi... Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama

Son dakika haberi... Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen, terör saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen, terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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