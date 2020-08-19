Son dakika haberi: Dışişleri: Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasını endişeyle karşılıyoruz
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Son dakika haberi: Dışişleri: Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasını endişeyle karşılıyoruz

Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Son dakika haberi: Dışişleri: Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın istifaya zorlanmasını endişeyle karşılıyoruz
19.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:39

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de dün silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek, istifa etmeye zorlanmasınının derin endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Dost ve kardeş Mali'de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS'ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

Manşet

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