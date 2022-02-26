Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi - Haberler

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

AA, Salih Baran - Güncel
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova'dan tahliye edilen bir grup, otobüsle Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova'dan tahliye edilen bir grup, otobüsle Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının oluşturduğu tedirginlik ve Moldova'ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan'dan geçişini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığının Moldova'dan tahliye ettiği bir grup Türkiye'ye geldi

AA / Salih Baran - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türkiye, Moldova, Güncel, Haberler

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