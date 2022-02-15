Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki - Haberler
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

AA, Fuat Kabakcı - Güncel
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.

Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya, Yunanistan, Türk, Güncel, Haberler

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