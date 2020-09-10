Dışişleri Bakanlığından İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığından İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterilerek, "Bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz.

Dışişleri Bakanlığından İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki
10.09.2020 22:06 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:15

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterilerek, "Bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz. Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Başkenti Stokholm'de Kuran-ı Kerim'in yakılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetlenirken şu ifadelere yer verildi:

"İsveç'in gösteri için başvuruda bulunan kişilere izin vermemesini olumlu bir adım olarak görmekteyiz. Ancak Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçları çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerin engellenemediğini, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerini üzülerek görmekteyiz. Maalesef basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son yıllarda İslam'a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve engellenemediği görülmektedir. Breivik ve Tarrant gibi ırkçılar erken aşamalarda tespit edilip durdurulmadıkça, bu tür eylemlerin tekrarı kaçınılmaz olacaktır. İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu tüm ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Metin Özülkü Okan Bayülgen Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Can Bartu Tamer Tuna Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sabah Eylül Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığından İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 22:24:25. #1.15#
title