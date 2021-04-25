Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Bağdat'taki hastane yangını hakkında açıklama
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Bağdat'taki hastane yangını hakkında açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Bağdat'taki hastane yangını hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta hastanede meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta hastanede meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'taki Hatip Hastanesi'nde bu sabaha karşı (25 Nisan) meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangında en az 30 hasta ve hasta yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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