Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye Mısır İstişareleri) "Taraflar ilave adımlar atılmasına ilişkin istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır"
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye Mısır İstişareleri) "Taraflar ilave adımlar atılmasına ilişkin istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır"

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye Mısır İstişareleri) 'Taraflar ilave adımlar atılmasına ilişkin istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da düzenlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye Mısır İstişareleri) "Taraflar ilave adımlar atılmasına ilişkin istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" - Haberler
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