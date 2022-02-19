Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina'da yapılacaktır." - Haberler
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina'da yapılacaktır."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina'da yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı : "Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina'da yapılacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Politika, Haberler

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