Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: "Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere...
Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilecektir.
29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:14
Dışişleri Bakanlığı: "Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilecektir." - ANKARA
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Kaynak: İHA