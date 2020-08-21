Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı tekne kazası dolayısıyla Haiti'ye başsağlığı diledi
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, yolcu teknesi kazası nedeniyle Haiti'ye başsağlığı diledi.
21.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:23
Dışişleri Bakanlığı, yolcu teknesi kazası nedeniyle Haiti'ye başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün meydana gelen, 17 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Dost Haiti halkı ve hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA