Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz."
26.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:10
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan