Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz."
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz."

26.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:10
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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