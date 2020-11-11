"ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin kullanılan ifadeler son derece yersizdir"
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"ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin kullanılan ifadeler son derece yersizdir"

11.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:34

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir" dedi.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'yi ziyareti ile ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD Dışişleri Bakanlığınca dün (10 Kasım) yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bazı bölge ülkelerini de kapsayan ziyareti çerçevesinde İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği'yle de görüşeceği ve bu görüşmede 'Türkiye ve bölgedeki dini meselelerin ele alınarak, ABD'nin tüm dünya genelinde dini özgürlükler konusundaki güçlü duruşunun vurgulanacağı' ifade edilmiştir. Misafir yabancı devlet adamlarının ziyaret ettikleri ülkelerdeki dini cemaatlerin temsilcileriyle biraraya gelmelerinde esasen bir sakınca görülmemektedir. Nitekim, birçok farklı inanca yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve bu konuda dünyada özel bir konuma sahip olan ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklarımız da bugüne kadar Türkiye'deki çeşitli cemaatlerin temsilcileri ile her zaman istedikleri gibi görüşmüşlerdir."

Aksoy şunları kaydetti:

"Öte yandan, Türkiye'de dini özgürlükler konusunda özellikle son 20 yılda kaydedilen ilerlemeler herkesin malumudur. Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız ülkemizde dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir. Kaldı ki, ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır. Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD'nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin artırılmasına odaklanması telkin edilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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