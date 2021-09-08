Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz"

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." dedi.

Bilgiç, Suriye'nin Deraa kentindeki gelişmelerle bağlantılı bazı iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bilgiç, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta Türkiye ile anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduklarını, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

6 Eylül'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettiklerini ifade eden Bilgiç, "Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayriinsani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
'Habersiz çektim' notuyla paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması takdir topladı
"Habersiz çektim" notuyla paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması takdir topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Yeşim Salkım Derya Baykal Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Max Meyer Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 20:55:25. #1.15#

title