Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi,... - Haberler
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir"

Dışişleri Bakanlığı : " Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Luhansk, Donetsk, Politika, Haberler

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