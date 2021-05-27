"Somali'de seçim sürecinde uzlaşıyla neticelenen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün (27 Mayıs) imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle, dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancımızı bir kez daha yineliyor, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı