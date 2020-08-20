Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Kukawa bölgesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaçırıldığı terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Kukawa bölgesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaçırıldığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Kukawa bölgesinde meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaçırıldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA