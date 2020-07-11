Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nepal'e başsağlığı açıklaması Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'da 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 30'u aşkın kişinin de kaybolduğu sel felakeyle ilgili açıklama yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nepal'in başkenti Katmandu'da 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 30'u aşkın kişinin de kaybolduğu sel felakeyle ilgili açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA