Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun Aguelhok üssüne bugün düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığının öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı