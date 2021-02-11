Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremez
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremez

11.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:19
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremez

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremezDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına ilişkin, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri...

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki: Hiç kimse Türk mahkemelerine emir veremez

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına ilişkin, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'nin Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı açıklama yaparak cevap verdi. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına 28 Temmuz 2020 tarihinde yanıt verdiklerini anımsatarak, "Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır" dedi.

'HİÇ KİMSE TÜRK MAHKEMELERİNE EMİR VEREMEZ'

Aksoy, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" ifadesini kullandı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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