Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Mopti bölgesinde BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) konvoyuna düzenlenen ve 7 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesinde MINUSMA konvoyuna dün düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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