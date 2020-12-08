Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı

08.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:04
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı Türk mürettebatı bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Hafter milislerince alıkonulduğunu belirtilerek, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı Türk mürettebatı bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Hafter milislerince alıkonulduğunu belirtilerek, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonulduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği belirtilerek, "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi. 

Haber:  ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur
Son Dakika | Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama
Son Dakika | Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Sörloth Samatta Sinan Gümüş Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Silah Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 20:04:23. #1.14#
title