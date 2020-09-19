Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına...
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına alınması esef vericidir.
19.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:01
Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına alınması esef vericidir."
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Kaynak: AA