Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına...
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına...

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına alınması esef vericidir.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı:
19.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:01

Dışişleri Bakanlığı: "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına alınması esef vericidir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Zuhal Demirci
Zuhal Demirci
AA Editörü
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