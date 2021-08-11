Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı...
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı...

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: 'İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek...

Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek protesto edilmiş ve izahat istenmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den Cenevre'de sözde PKK temsilciliği açılmasıyla ilgili İsviçre'ye sert kınama: Bir gün sizi de vurabilir
Türkiye'den Cenevre'de sözde PKK temsilciliği açılmasıyla ilgili İsviçre'ye sert kınama: Bir gün sizi de vurabilir

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı... - Haberler
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