Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı...
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek...
Dışişleri Bakanlığı: "İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek protesto edilmiş ve izahat istenmiştir. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı