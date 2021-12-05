Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta camiiye yapılan saldırıyı kınadı
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta camiiye yapılan saldırıyı kınadıDIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiiye yapılan saldırı kınanarak, "Bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta camiiye yapılan saldırıyı kınadı
DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiiye yapılan saldırı kınanarak, "Bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte" denildi.
Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan bir camiiye yönelik kundaklama saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz. İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadeleri kaydedildi.
Haber : ANKARA,
Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri