Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz.

İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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