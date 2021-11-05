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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı: "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı:

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz. Ülkede şiddetin biran evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz. Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkileri bulunan Türkiye, çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya'ya yaptığı insani yardımlarını sürdürecektir. Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

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