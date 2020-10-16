Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını kınadı

16.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:06
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını kınadı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını kınadıDışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter şehrine düzenlediği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim...

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter şehrine düzenlediği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'ın son olarak bugün Terter'e saldırısı sonucunda bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır" denildi.

Ermenistan'ın esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Hazal Kaya Sadri Alışık Yasmin Erbil
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Eddie Newton Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Genç Tarım İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 01:15:33. #1.14#
title