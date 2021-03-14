Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: Çek Cumhuriyeti'nin Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasının endişeyle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz. Sözkonusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı